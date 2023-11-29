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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد المجالات الفنية لمهرجان الأنشطة الأول

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنفيذ المجالات الفنية لمهرجان الأنشطة الأول نوفمبر 2023، والذي تنظمة الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة بمشاركة كليات الجامعة تحت شعار نحو الجمهورية الجديدة، وذلك بمقر كلية التربية.

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وقال «طنطاوى»، إن الأنشطة شملت مجالات الغناء الفردي والعزف والمسرح والفنون التشكيلية، وذلك بحضور الدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية، والدكتور جمال حسن، منسق عام الأنشطة بالجامعة، ومدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وقيادات الكلية.

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وأشار «طنطاوى»، إلى المواهب المميزة للطلاب في مجالات الغناء الفردي والعزف والمسرح والفنون التشكيلية، مطالبًا بالعمل على الاهتمام بها وتطويرها من منطلق إيمانه بتأثير الأنشطة الفنية الإيجابي في تكوين شخصية الطلاب، لافتًا إلى أن الدولة تعطي الأولوية للشباب وتمنحهم العديد من الفرص للتعبير عن أنفسهم فنيًا وثقافياً، ودور الجامعة الأصيل التأثير والتواصل مع المجتمع والتعاون مع الجميع.

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