محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من إجراءات التعاقد بمسابقة الـ30 ألف معلم

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصصي رياض الأطفال ومعلم فصل.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أعلنت عن الانتهاء من فعاليات البرنامج التدريبي الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في “مسابقة 30 الف معلم" على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذ أعمال التدريب بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة .

وقال سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة ، إن البرنامج تم تنفيذه ضمن توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم"، ووفقا للتعليمات الوزارية بهذا الشأن تتضمن الموضوعات التدريبية، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.



وأضاف وكيل تعليم المحافظة، أن البرنامج شمل التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، والتدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.