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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد نهائيات كأس الألعاب الرياضية للطلاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء ، فعاليات نهائى كأس الألعاب الرياضية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ( كرة قدم خماسى ) الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة بقيادة بهاء الدين شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة وبحضور جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة،  وذلك ضمن برتوكول تعاون مشترك بين وزارتى والتربية التعليم والشباب والرياضة لتشجيع طلاب المدارس على ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم .

وهنأ مدير التعليم بالمحافظة مدرستى صلاح الدين الابتدائية والمروة الإعدادية ، لتصدر البطولة بالمركز الأول الظهور بالمظهر اللائق والمشرف والمنافسة بقوة للوصول للنهائيات معرباً عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والإزدهار.
 

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وفى سياق متصل أكد وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، على استمرار فعاليات مسابقة اوائل الطلبة للشهادة الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي ، مشيراً إلى أهمية المسابقة فى تدريب الطلاب على كيفية الإجابة النموذجية وتشجيعهم على التفوق العلمى وكذا الروح التنافسية بين الطلاب بجميع المدارس .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على إلتزام الجميع بالشفافية والموضوعية والحيادية للوصول لأفضل النتائج مشيداً بجهود القائمين على العمل بالإدارات التعليمية المختلفة للجهد المبذول في المسابقة والحرص على ظهور جميع اللقاءات بالمظهر اللائق والمشرف

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