انطلاق دورة تدريبية حول (آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة) بجامعة الوادي الجديد

نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات دورة تدريبية في آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري.

وقال الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية إن الدورة التدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات، بجامعة الوادى الجديد حاضر فيها نخبة من المتخصصين من فريق عمل بنك المعرفة المصري.

وأضاف أن الدورة استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن هذه الدورة تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعماً لجهود الارتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي الذى يدعمه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .