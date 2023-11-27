عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورة تدريبية حول (آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة) بجامعة الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات دورة تدريبية في آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري.

وقال الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية إن الدورة التدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات، بجامعة الوادى الجديد حاضر فيها نخبة من المتخصصين من فريق عمل  بنك المعرفة المصري.

 

وأضاف أن الدورة استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن هذه الدورة تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية  ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعماً لجهود الارتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي الذى  يدعمه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

ئيس الجمهورية ء هيئة التدريس اجتماعي اساسية اجتماعية الاجتماعى الجمهورية التعليم والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعا جامعة الوادي الجديد ب جامعة الوادى الجديد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا نشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: إشهار أول ناديين لـ الهجن والفروسية والصيد والرماية

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يستجيب لعلاج شاب بعد عرض حالته بـ"صالة التحرير"

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة

مسئول إسرائيلي يكشف الخطوط العريضة لاتفاق اليومين المقبلين

التحريك الأخير.. أسعار الذهب في ختام التعاملات بمصر اليوم

البيت الأبيض: بايدن "فزع" من إطلاق النار على 3 فلسطينيين بولاية فيرمونت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

بطولة غادة عبد الرازق وشيرين رضا.. تفاصيل حكايات حدث بالفعل

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ