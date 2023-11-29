قائمة منتخب الشراع في البطولة الإفريقية بمصر المؤهلة لـ أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس الباسل عبد الله، القائمة الرسمية للمنتخب الوطني للشراع المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر المقبل، في منتجع بالم رويال سوما باي بالغردقة.

ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعبا ولاعبة من 10 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، السودان، وتونس“.

وجاءت قائمة لاعبو المنتخب قارب ILCA-7 رجال كالتالي:- “علي بدوي، عمر أسامة، مهند أيمن، وشريف منصور“.

بينما تضم قائمة لاعبي المنتخب قارب ILCA-6 سيدات كلًا من: “خلود منسي، مريم إيهاب، آية أسامة، وشهد السيد“.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب قارب iQFoil رجال كلًا من: “محمد الصفتي، ومؤمن معروف“، ويقود المنتخب المصري للشراع فنيًا محمد جمال.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع، المهندس محمد يوسف عضو مجلس الإدارة، بمنصب مدير البطولة الأفريقية.

وينظم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبد الله، منافسات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.