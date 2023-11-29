وزير التموين: حضرت 30 اجتماعا مع الرئيس السيسي.. يتميز بالجرأة بمجابهة المشكلات

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويعرض عليه كل الموضوعات، وأهم ما يميزه المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، مضيفًا:"هدفنا إحداث تغيير حقيقي في الواقع المصري وحل كافة المشكلات ووضع النقاط على الحروف.. وهذا هو الفارق مع ولايتي الأولى في 2005".

وزير التموين:لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية

وقال وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.

وأشار إلى أنه قام بحضور 30 اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا :"كان نفسي أرجع تنفيذي تاني مع السيسي وحصل.. رئيس يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين".

وشدد وزير التموين، على أنه لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية، ووجود بنية تحتية قوية يجذب المستثمرين إلى مصر.

وأوضح وزير التموين أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في المشروات المختلفة، بشكل متزن، دون اجهاد لموازنة الدولة، مضيفًا:" طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية".