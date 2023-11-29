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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التموين: انخفاض سعر السكر محليا دفع التجار لتصديره |فيديو

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن مشروعات الطرق و الكهرباء و الموانئ أصول مملوكة للشعب، معلقاً:" محدش يسأل الفلوس راحت فين"

وزير التموين: 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الأحتياج المحلي


وأضاف علي المصيلحي وزير التموين خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، أن السكر موجود لدى الوزارة و شركاتها و مصانعها و كذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.


وأشار وزير التموين إلى، أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الأحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.

 

وأضح وزير التموين، أن إنخفاض سعر السكر محلياً دفع تجار لتصديره  و الأستفادة من فارق السعر عالمياً.
 

 

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