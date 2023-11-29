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رئيس التحرير
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اقتصاد

المصيلحي: تطور كبير في إنتاج الذهب لتنمية صادرات المشغولات المصرية للأسواق العالمية

صدى البلد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اختتام فعاليات المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والذي اختتم فعالياته مساء أمس ونظمته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع فيجين فيرز أن إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية شهد تطورا كبيرا وهو ما كان واضحا في جودة المعروضات المشاركة بالمعرض.

وأكد المصيلحي استمرار دعم الحكومة لإنتاج المشغولات الذهبية لتنمية صادراتها للأسواق العالمية بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر في هذه الصناعة الهامة، لافتا إلى تلقيه تأكيدات من المنتجين أن العام المقبل سيشهد زيادة كبيرة في صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وقال د. المصيلحي إنه تلقى إشادات محلية ودولية بتنظيم المعرض من حيث دقة الترتيبات والتنظيم والتسهيلات الحكومية للمشاركين الأجانب وجودة المنتجات المصرية من العديد المشاركين بالعرض أو الزائرين الأجانب خلال حفل تكريم كبار منتجي المشغولات الذهبية المشاركين بالمعرض، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الهام الذي لعبته وزارة التموين في دعم منظومة انتاج وتجارة الذهب ووضع أطر تشريعية وإجرائية واعية اعتمدت علي دراسة واقعية للمتغيرات الجديدة بالأسواق المحلية والعالمية.

وأشار المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن المعرض قد شهد رواجا في مبيعات المنتجات المصرية سواء علي مستوى الأسواق المحلية أو الاتفاقات التصديرية للأسواق الدولية بناء علي استطلاعات الرأي المبدئية التي أجرتها الشعبة للعارضين خلال الفعاليات الختامية.

وأوضح ميلاد أن المعرض قد شهد زيادة في أعداد العارضين والذين بلغ عددهم حوالي 52 عارضا محليا ودوليا كما شهد ارتفاعا في عدد الوفود الدولية الزائرة وفعالية أكبر لتلك الزيارات في عقد اتفاقات تصديرية عن النسخ السابقة للمعرض.

وقال أسامة الجلا سكرتيرعام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن مكتب اتحاد الغرف التجارية والذي أقيم داخل قاعة المعرض لتسجيل وضم شركات جديدة لعضوية الشعبة وإصدار كارنيهات التسجيل قد تلقى العديد من طلبات المشاركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة لأعضائها والمشاركة في اتخاذ القرار وعرض المقترحات ونقلها للجهات الرقابية المختصة بالحكومة المصرية في إطار جماعي داعم يعمل لصالح أبناء تلك المهنة بغض النظر عن حجم المؤسسة ورأس مالها.

وأكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

وقام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكريم أصحاب مصانع كل من جيد جولد، الجلاء ، كرمينا، إم بي جولد، أندريا وجورج، مصنع الهدي، ايجي ديموند، بي تي سي، جولد أسرا ، جوهرة مصر إيطاليا ’سرانا دايموند ’سام جولد، سويس جولد، صن جولد، كرمينا، لازوردي، ماستر جولد، ميلاد رؤوف، نيو إيجيبت جولد هارتشال الهندية للمجوهرات وهارمون للأحجار الكريمة والمجوهرات التركية.


شهد الحفل الختامي لفعاليات المعرض اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية والدكتور وديع أنطون نائب رئيس الشعبة والمهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة والمهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات والمهندس كريم شلبي رئيس الشركة المنظمة للمعرض وهيثم راضي المدير التنفيذي للشركة وقيادات من مصلحة الجمارك ومصلحة دمغ المصوغات والهيئة العامة للمعارض.

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