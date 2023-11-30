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أخبار التعليم |ظاهرة فلكية مثيرة تظهر في سماء مصر الليلة.. تعرف على موعد انتهاء الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات أخبار التوك شو.. وزير التموين يتحدث عن أزمة السكر وحقيقة وجود تعويم ومجلس النواب يعمل على قانون جديد نشرة المرأة والصحة..طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح..خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا انطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" بعد قرار المحكمة..عصابة سرقت مليون جنيه بالجيزة تواجه عقوبات رادعة بالقانون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |ظاهرة فلكية مثيرة تظهر في سماء مصر الليلة.. تعرف على موعد انتهاء الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ظاهرة فلكية مثيرة تظهر في سماء مصر الليلة

تتزين سماء مصر يوم الليلة بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

 

تعرف على موعد انتهاء الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات

يتحرى الكثير من الطلاب في الوقت الحالي، عن موعد انتهاء الترم الأول 2024 بـ الجامعات الحكومية حتى يكونوا على علم به لمراجعة المقررات الدراسية بكل جدٍ واجتهاد لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة.

 

التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بحلوان عبر هذا الرابط

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

مد موعد استقبال ملخصات بحوث مؤتمر « علوم الآثار والفلك» إلى منتصف ديسمبر
أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس و مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية إلى ١٥ ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة، حيث يعقد المؤتمر بعنوان: «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» في الفترة من 11 إلى 12 فبراير القادم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور.محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

 

غلق باب التسجيل بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة | اليوم

كشف الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن آخر موعد للتسجيل بالعام الدراسى 2023-2024.

ظاهرة فلكية سماء مصر موعد انتهاء الترم الأول 2024 طلاب الجامعات الجامعات الحكومية اخبار التعليم Jobs Education

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