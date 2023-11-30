غلق باب التسجيل بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة | اليوم

كشف الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن آخر موعد للتسجيل بالعام الدراسى 2023-2024.

وقال الدكتور عصام جميل ، إن آخر موعد للتسجيل بالترم الأساس للطلاب القدامى والجدد هو 30 نوفمبر، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل .

جامعة القاهرة

وكان قد كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن كيفية تطوير منظومة التعليم المدمج.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد، إن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة يُعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت منذ نهاية عام 2017، حيث يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة والتعليم الإلكتروني عن طريق المنصة الالكترونية ذات المواصفات الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة كان لها السبق في الدعوة لنظام التعليم المدمج والدفع به بقوة ليكون نموذجاً يحتذى به، وتمت زيادة البرامج التي يقدمها المركز حاليًا وجارى الإعداد لبرامج جديدة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.