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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر COP28

سامح شكري
سامح شكري

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن  سامح شكري وزير الخارجية توجه ،اليوم الأربعاء، فور مشاركته فى جلسة مجلس الأمن الوزارية  الخاصة بالوضع فى قطاع غزة بنيويورك، إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لتسليم رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر المناخ COP28 إلى دولة الإمارات عقب انتهاء ولاية الرئاسة المصرية للدورة 27.


وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري سوف يلقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي من المنتظر أن تشهد مراسم تسليم رئاسة المؤتمر الي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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