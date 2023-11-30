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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط نصف طن مواد غذائية مُنتهية الصلاحية تُستخدم في تصنيع الحلويات بسوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، عن ضبط ما يقرب من نصف طن مواد غذائية مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، جاء ذلك خلال حملة مُكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب مراقبة الاغذية بإدارة سوهاج، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ابوهاشم، وفريق التفتيش برئاسة الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، ومحمد حسن مراقب عام الأغذية على أماكن تداول وبيع وتخزين المواد الغذائية بسوهاج.

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عقب ورود معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد اماكن بيع مستلزمات الحلويات وعلى الفور وبمتابعة مستمرة من السيد وكيل الوزارة تحرك فريق التفتيش.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز ما يقرب من نصف طن من منتجات غذائية أولية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وتستخدم في تصنيع الحلويات الشرقية والغربية وشملت (شيكولاته قوالب خام، جيلي تزيين، كرسبي، بسكويت بالشوكولاته، خميرة جافة، مارشميللو، فانيليا).

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة، جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج.

وأكد الدكتور أحمد ابو هاشم ان حملات فرق مراقبة الأغذية مستمرة علي جميع منافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وصحي لجمهور المُستهلكين.

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