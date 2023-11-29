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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

3 ملايين ناخب..

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا موسعًا لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر لها من 10ـ 12 ديسمبر المقبل، بحضور كل من أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

 

واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية من الجهات المعنية بسوهاج.

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتوفير كافة سبل الراحل داخل المقار الانتخابية واللجان العامة، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتمهيد وتسوية الطرق المؤدية من وإلى تلك اللجان والمقار، والخروج بمستوى تنظيمي عالي ومتميز من خلال تنظيم العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين.

 

وأكد أهمية توفير كافة سبل الراحة للناخبين، وتسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الإنتخابية.

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وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، الذي يتميز بتاريخ عريق شهد العديد من الملاحم الدستورية، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية، مشيرًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق أصيل للجميع، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله.

 

وأوضح "الفقي" أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الانتخابات ممن لهم حق التصويت بمحافظة سوهاج بلغ  3 مليون و 253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز إنتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.

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