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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكثر من 3000 طالب ينهون التسجيل الأكاديمي للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن مركز التعليم المدمج أنهى عملية التسجيل الأكاديمي للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالبرامج المختلفة بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا.

وأضاف أنه تقدم هذا العام أكثر من ٣٠٠٠ طالب وطالبة للدراسة ببرامج التعليم المدمج، حيث يقبل المركز الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي.

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كما يقبل الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن عملية التسجيل الأكاديمي تمت أون لاين عبر نظام الشباك الواحد الذى يتبعه المركز فى أدائه، وقد تقدم الطلاب للالتحاق بعدد من برامج الشراكة مع جامعة القاهرة.

ومنها علوم الأعمال، الترجمة باللغة الإنجليزية، علم النفس وتطبيقاته، علم الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وكذلك برنامجي الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة لمرحلة الطفولة، إلى جانب برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بالشراكة مع جامعة المنيا.

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