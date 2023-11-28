الحالة النفسية تنهي حياة بائع متجول بـ"حفظ الغلال" في سوهاج

انتهت حياة بائع متجول في بداية العقد السابع من العُمر؛ إثر تناوله قرص لحفظ الغلال، داخل منزله دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لحالته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة ستيني لتناوله قرص لحفظ الغلال بمنزله دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو “صابر م.ك.ع- 63 سنة- بائع متجول- ويقيم دائرة القسم”، وأفادا كلاً من:" شقيقه المدعو محمد م.ك.ع- 59 سنة- عامل- ويقيم شارع الحميات دائرة القسم، ونجله المدعو ابراهيم ص.م.ك- 25 سنة- عامل- ويقيم دائرة القسم".

بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات أسرية؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.