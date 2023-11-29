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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدعم العلمي والبحثي.. جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع الزاوية الليبية

صدى البلد

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمود سالم جدور وكيل الشئون العلمية ونائب رئيس جامعة الزاوية بليبيا، برتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، بهدف تقديم ودعم كافة اوجه التعاون والدعم  العلمي والبحثي في كافة المجالات.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة تسعي إلي عقد شراكات مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم والمعرفة العلمية والبحثية ونشرها بين الجامعات، ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بين الموسسات التعليمية لدفعها نحو التطور والتقدم.

وأشار إلى أن البروتوكول تضمن عدداً من البنود ومنها تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات العلمية، وتبادل الخبرات في ميادين البحث والتدريس، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية عبر الإنترنت  وتبادل الباحثين والخبراء والطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراة.

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جامعة سوهاج

ما يساعد علي الإطلاع علي آخر التطورات العلمية المتعلقة بالمجالات ذات الإهتمام المشترك، الي جانب تشجيع اللقاءات الثقافية والرياضية بين الجامعتين.

وأضاف النعماني ان البروتوكول ينص ايضاً علي الإشتراك في إصدار المطبوعات العلمية والبرامج  والخطط التعليمية، والمواد الاعلامية وغيرها من المواد التي تساهم في تحقيق الاهداف الاكاديمية.

وتنفيذ برامج تدريبية متطورة في المجالات المختلفة التي تناسب رؤية الجامعة، الإشراف العلمي والإداري للخطط السنوية للحقائب التدريبية المختلفة، الي جانب النشر المشترك في المجلات والدوريات العلمية.

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