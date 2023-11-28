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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة سوهاج" توقع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المحافظة لدعم القطاع

صحة سوهاج توقع بروتوكول
"صحة سوهاج" توقع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المحافظة

وقع رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد أبوهاشم، اليوم/الثلاثاء/، بروتوكول تعاون مشترك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.


وقال رئيس الجامعة - في بيان - إن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين كلية الطب وطب الأسنان، والصيدلة، وكلية التمريض بجامعة سوهاج من ناحية، ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة من الناحية الأخرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تأثيره الإيجابي والمباشر على القطاع الصحي بالمحافظة وخدمة المرضى والمساهمة بشكل كبير في القضاء على قوائم انتظار المرضى والتي تتبناها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. 


وأضاف الدكتور النعماني أن بنود البروتوكول تتضمن قيام كليات الطب والأسنان والصيدلة والتمريض بتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية والاستشارات الطبية وإجراء العمليات ومناظرة الحالات التي تحتاج لذلك، وكذلك المشاركة بالقوافل والتدريب الطبي والمؤتمرات العلمية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات وذلك وفق البنود المنظمة للبروتوكول.

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