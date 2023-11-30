عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي علام يكشف رأي الشرع في اعتصام الإخوان برابعة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رأيه في المعتصمين من الإخوان في رابعة عام 2013 وهل هم خارجون عن الشرع؟، مؤكدًا أنه أصل لهذه المسألة في التصرفات النبوية، لأن الرسول عليه السلام من اللحظة الأولى جعل الأمر قاصرًا على صورته صل الله عليه وسلم لأنه جامع بين صفة ولي الأمر، والحاكم والرئيس وبين صفة المبلغ الشرعي عن رب العالمين ومتلقي الوحي وبين الإفتاء.

 

وأضاف، "علام"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإمام الخرافي، رحمة الله عندما ألف كتابًا أسماه "الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات  القاضي والإمام"، وهو قصد تمييز التصرفات النبوية  الأربعة باعتبار الوحي والقضاء والفتوى و الولاية.

وأشار إلى أن الحٌباب بن المنذر عندما كان يحاور النبي عليه السلام في أمر العسكرة والنزول في مكان معين في معركة بدر، وجدناه يشير لهذا التميز أن الله اختار هذا المكان قائلًا" أأنزلكه الله فلا نخالف الوحي أم هو الرأي الحرب والمكيدة".

وتابع، أي أعمال دولة في المصلحة والنقاش وكيف تؤخذ الأمور بصورة بسيطة أو مجالس متخصصة ومراكز أبحاث بالصورة المعمقة الآن التي بها شيئًا من التعقيد عما كان قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه أيا كان الأمر فإنه مؤسس من البداية أن هذه الأعمال ينبغي أن تكون للدولة دون غيرها فيما تراه من أعمال ناتجة عن الدستور، والقانون واللوائح الموجودة بمعنى الدولة الحديثة التي أصبحت تدار من خلال دستور وقوانين ومؤسسات.

شوقي علام مفتى الجمهورية الإخوان محمد الباز الفتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

ترشيحاتنا

مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو حتى الواحدة صباحا| تفاصيل

مدير الشركة المنظمة لـ إيديكس:مصر خلقت طفرة في الصناعات الدفاعية العسكرية منذ2017|فيديو

فرج عامر : الأهلي يمنح ثلاثي الفريق فرصة أخيرة لاستعادة مستواهم أوالبيع

شوقي علام يكشف حكم الشرع في تخريب المال العام ونشر الفوضى

الصلاة على النبي 100 مرة.. بـ33 كلمة مجربة تقضي حاجتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

طريقة عمل التراميسو

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ