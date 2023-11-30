جنرال موتورز تكشف عن صفقات جديدة بقيمة 9.3 مليار دولار

كشفت جنرال موتورز يوم الأربعاء في تحديث للأعمال أنها تتوقع أن تؤدي عقود العمل الجديدة UAW و Canadian Unifor إلى زيادة التكاليف بمقدار 9.3 مليار دولار حتى عام 2028. كما أعلنت الشركة عن عمليات إعادة شراء للأسهم بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 33 بالمائة في أسهمها. أرباح.

وتأتي هذه الأرقام بعد عقد UAW الجديد، الذي تم التصديق عليه في وقت سابق من شهر نوفمبر بأغلبية تصويت بلغت 54.7 بالمائة. ويتضمن زيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة والأمن الوظيفي المستقبلي للعاملين النقابيين في التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية.

تُترجم التكلفة الإضافية إلى حوالي 575 دولارًا أمريكيًا لكل مركبة خلال العقد، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2028.

قالت جنرال موتورز أمس الأربعاء إن إضراب UAW الذي استمر ستة أسابيع تقريبًا أثر على أعمالها بما يقدر بنحو 1.1 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب.

"نحن نضع اللمسات النهائية على ميزانية 2024 التي ستعوض بشكل كامل التكاليف الإضافية لاتفاقيات العمل الجديدة لدينا والخطة طويلة المدى التي ننفذها تتضمن تقليل كثافة رأس مال الشركة، وتطوير المنتجات بشكل أكثر كفاءة، ومواصلة تقليل أعمالنا الثابتة والمتغيرة. وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: "التكاليف". "مع هذا المسار الواضح للأمام، وميزانيتنا العمومية القوية، سنعيد رأس مال كبير إلى المساهمين."

تخطط شركة صناعة السيارات الأمريكية لإعادة شراء وتقاعد ما قيمته 6.8 مليار دولار من أسهمها العامة على الفور في برنامج إعادة شراء بقيمة 10 مليارات دولار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء. سيتم تنفيذ بقية عمليات إعادة الشراء حتى عام 2024.

وأعلنت جنرال موتورز أيضاً عن زيادة بنسبة 33% في أرباح الأسهم العادية، من تسعة سنتات لكل ربع إلى 12 سنتاً لكل ربع. ومن المتوقع أن يدخل الارتطام حيز التنفيذ في بداية عام 2024.