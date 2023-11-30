بعد 9سنوات..أسيرة فلسطينية تكشف تفاصيل معاناتها في السجون الإسرائيلية بعد تحريرها|فيديو

قالت الأسيرة روان نافز المفرج عنها بعد 9 سنوات، إن قوات الأحتلال الإسرائيلي أسرتها وعمرها 21 عاماً، وتم الإفراج عنها حالياً و هي في الـ 29.

وأضافت الأسيرة روان نافز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" و المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، قائلة:"بمجرد ما عدت إلى حضن أهلي نسيت أيام السجن ولكن التجربة كانت صعبة "

وفي سياق متصل، قالت الأسيرة حنان البرغوثي المفرج عنها، إنها منذ عمر الـ12 عاماً اعتقلت قوات الاحتلال اشقائها ، ووالدتها ووالدها، مؤكدة أنه تم ضربهم وتعذيبهم في سجون الاحتلال بعد أحداث 7 أكتوبر.