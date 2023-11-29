الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن عدد الرهائن ضمن الدفعة السادسة اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، عن إستلام 10 رهائن إسرائيليين و4 تايلانديين في طريقهم لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت سابق اليوم، إنه سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بموجب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “حسب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. بالإضافة إلى، مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.

وأضاف: “يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية 16 قاصرا و14 امراة”.

وتابع: “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمنون 5 قصر و5 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي - ثلاثة ألمان - أمريكية واحدة”.