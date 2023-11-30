والدة شاب مخدوع: شقيق زوجة ابني شهد زورا ونجلي أصيب بأزمة نفسية

أكدت والدة هيثم، والذي تم خداعه من زوجته، والتي كان لديها بنت، وكانت حامل وقت الزواج، أن زوجة ابني رفعت قضية طلاق للضرار، حتى ان شقيقها شهد زورا واتهم ابني أنه كان يضرب شقيقته، على الرغم من أن ابني، لديه إعاقة في يده.

وقالت والدة هيثم، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن ابني أصبح يعاني من أزمة نفسية بعد التجربة السيئة التي خاضها مع زوجته.

وتابعت والدة هيثم والذي تم خداعه من زوجته،سأسعى أن يعود ابني لحياته الطبيعية، مؤكدة أن خطئي هو عدم التحري عن زوجة ابني، ولم أكن أعلم انها بتلك الشخصية السيئة.

أطالب بحق أبني

وأشارت والدة هيثم إلى أن زوجي أصبح يعاني من الزهايمر، وتعرض للإصابة بجلطة 3 مرات، معلقة "سأظل أطالب بحق ابني حتى أخر يوم في عمري"