مدير الشركة المنظمة لـ إيديكس:مصر خلقت طفرة في الصناعات الدفاعية العسكرية منذ2017|فيديو

قال حسن بكر مدير الشركة المنظمة لمعرض إيديكس، إن مصر منذ 2017 خلقت طفرة في الصناعات الدفاعية العسكرية، مؤكداً أن تنوع مصر في مصادر التسليح العسكري حفز الدول للتعاون معها.

إطلاق معرض إيديكس في عام 2018 كان يفوق كل التوقعات



وأضاف حسن بكر خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن مصر نجحت في تنظيم النسخة الثانية لمعرض إيديكس في عام 2021 بالرغم من ظروف وباء كورونا.

وأشار مدير الشركة المنظمة لمعرض إيديكس إلى، أن إطلاق معرض إيديكس في عام 2018 كان يفوق كل التوقعات وضع نفسه ضمن أكبر معارض للصناعات العسكرية، لافتاً إلى أن هناط شركات صناعية عسكرية عالمية رعاة لمعرض إيديكس وذلك بسبب نجاحه.



وأوضح مدير الشركة المنظمة لمعرض إيديكس، أن القوات المسلحة تدعم عملية تنظيم معرض إيديكس و طريقة عرض المعدات العسكرية الثقيلة، منوهاً أن القوات المسلحة ساعدت في نجاح النسختين السابقتين لمعرض إيديكس.