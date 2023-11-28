أبرزها أمريكا والإمارات..تعرف على الدول المشاركة في معرض إيديكس 2023

قال توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، إن أكثر من 40 دولة من كبار الدول في العالم ستشارك في معرض إيديكس.



وأضاف توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية والإمارات سيشاركون في معرض إيديكس".

وأشار توماس جونت،: "مصر تبحث دائما عن امتلاك أفضل التكنولوجيا العسكرية الحديثة"، موضحا: "الإمارات تشارك بحجم كبير في المعرض".

وأوضح: "معرض إيديكس في النسخة الماضية استقبل 30 ألف مشارك وزائر"، مشيرا: "الصناعات العسكرية المصرية تشهد تحديث كبير".

