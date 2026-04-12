رسمياً .. التعليم تمنح شهادة الصلاحية لـ 67299 معلما وتوافق على ترقيتهم

ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزاريا بترقي أعضاء هيئة التعليم بوظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين، والاخصائيين النفسيين اتبع التكنولوجيا، واخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريب تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.

ونص القرار الوزاري، الصادر من وزير التربية والتعليم  على : أنه اعتبارا من 1 يناير يُمنح أعضاء هيئة التعليم بوظائف  المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين وأخصائيين التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريب تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأخر لينا الحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عـددهم 67299 وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات.

كما نص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي الصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.

وأخيرا شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار تنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالإستعانة بالعمالة المطلوبة للقيام بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة بالمدارس بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، وكذا الموافقة على تعزيز بند 3 / 4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للعام المالي 2025 / 2026 ، فقد تم استخراج أمر دفع بقيمة نصيب المديريات التعليمية من تكاليف :

  • الإستعانة بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس
  • وتوفير الأمن والحراسة بالمدارس التي تعاني من عجز في تلك الفئات 

يأتي ذلك لتمويل الإعتمادات المدرجة بموازنة المديرية التعليمية عن طريق وزارة  المالية ببند 3 / 4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع  ( مقطع تمويل منح داخلية) عن طريق قيام المختصين بالمديرية بالمناقلات اللازمة في هذا الشأن

وفي هذا الإطار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر :

  • اتخاذ اللازم نحو صرف مستحقات السادة المستعان بهم لنظافة المدارس 
  •  توفير الأمن والحراسة بالمدارس التي تعاني من عجز في تلك الفئات ، مع الإلتزام بتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم والسادة المختصين بوزارة المالية
