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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سب موكلتي في شرفها.. محامي زوجة هيثم يرد على والدة الزوج

والدة هيثم
والدة هيثم

أكد إيهاب عصعص، محامي زوجة هيثم، والذي وجه لها اتهامات بخداعه، وانها كانت حامل وقت الزواج، أن والدة هيثم كان لديها رغبة في البداية في عدم استكمال الحياة الزوجية للأبنها خاصة أن أم هيثم بعد الزواج بأسبوعين جعلت أبنها يتوجه ببلاغ ضد زوجته بأنها كانت حامل قبل الزواج، وانها ليست بكرا دون أي دليل. وتم تحويل الزوجة للطب الشرعي.

 

وقال إيهاب عصعص، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الزوجة توجهت للطب الشرعي، وتم الكشف عليها، وتم التأكيدعلى انها لازالت بكرا، وأن الحمل معاصر لتاريخ الزواج.

 

وتابع محامي زوجة هيثم، والذي وجه لها اتهامات بخداعه، أن موكلتي لم تكن حامل قبل الزواج، والطب الشرعي أكد على ذلك، مؤكدا أن الزوج أبلغ النيابة أكثر من مرة، بأن الطبيب يمتنع عن إعطائه البيانات الخاصة بالحمل.

 

الصلح هو ووالدته

وأشار إيهاب عصعص إلى أن الزوج سب موكلتي في شرفها، وعلى الرغم من ذلك بعد ولادة زوجة هيثم عمل على المبادرة بالصلح هو ووالدته.

الزواج الحياة الزوجية الطب الشرعى نهال طايل الحمل

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