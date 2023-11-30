مش حفيدتي..والدة هيثم تطالب بإجراء تحليل DNA لابنة نجلها

أكدت والدة هيثم، والذي تم خداعه من زوجته، والتي كان لديها بنت، وكانت حامل وقت الزواج، قائلة "إن أبنة زوجة ابني تبلغ من العمر 4 سنوات، مشيرة إلى أنه ولدت في شهر نوفمبر 2019، في حين أن ابني تزوج في مارس 2020.

وقالت والدة هيثم، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أن زوجة ابني قامت بنسب ابنتها لابني والتي كانت تبلغ من العمر عام كامل، ولكنها خدعت ابني.

أثبت التحليل انها حفيدتي.

وتابعت والدة هيثم، أنه أطالب بتحليل "DNA"، حتى أقوم بالتأكد من أنها حفيدتي، مؤكدة أنه مستعدة لأي عقاب لو أثبت التحليل انها حفيدتي.