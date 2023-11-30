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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن عصفور: تصريحات السيسي كانت قوة دفع..وقرار بمجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال حسن عصفور وزيرالمفاوضات الفلسطيني السابق، إن فلسطين ليس لديها مشكلة مع شعوب العالم، مؤكداً أن أمريكا و بريطانيا و ألمانيا و فرنسا هم الذين يتحكموا في القرار المعطل للإستقلال الفلسطيني.

حسن عصفور:لا يوجد أخلاق و سياسة لدى أمريكا

وأضاف  حسن  عصفور  وزير المفاوضات الفلسطيني السابق خلال لقائه عبر فضائية "المحور"، قائلاً:"أمريكا تعتقد أن منطقتنا إستثمار إحتكاري، ولا يوجد أخلاق و سياسة لدى أمريكا"

وتابع   حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، قائلاً:"أنهم تحدثوا اليوم في مجلس الأمن لأول مره، على أهمية الإعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ناتج عن موقف الرئيس السيسي من الدولة الفلسطينية، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قوته دفع لنقاش لفرض قرار بمجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية. 

حسن عصفور فلسطين أمريكا المانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

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