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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جدول زمني.. رئيس وزراء فلسطين يدعو لتشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه لا يمكن الحديث عن حل مجتزأ لقطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى تشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين عبر جدول زمني مُحدد.

وأضاف اشتية في كلمة له باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقامته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت: "نريد جبهة دولية نحو تحقيق حل الدولتين، عبر جدول زمني لإنهاء الاحتلال على أراضي دولة فلسطين".

وأكد أنه "لا يمكن الحديث عن حل مجتزأ لغزة أو للضفة، الحل يجب أن يكون شاملاً متكاملاً يشمل غزة والضفة بما فيها القدس وحق العودة للاجئين".

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وجدد اشتية التأكيد على رفض التهجير القسري في غزة، وقال: "اليوم نقول لا للتهجير القسري لأبنائنا من غزة، ولا لتمكين الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من القطاع، ولا لخلق مناطق عازلة فيه، سواء كان في شماله أو شرقه".

كما دعا إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وتحميل إسرائيل كـ"دولة احتلال" مسؤولية توصيل المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر للقطاع.

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