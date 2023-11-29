انتهاكات خطيرة في الضفة .. حماس تتوعد الاحتلال مجددًا

أكد متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن ما يحدث في الضفة الغربية يعد انتهاكات خطيرة ستقوم الحركة بمواجهتها.

وقال غازي حمد، المتحدث باسم حماس لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية، إن الحركة ملتزمة بمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بعمليات جديدة في الضفة الغربية وسط وقف إطلاق نار مؤقت تم التوصل إليه في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأضاف أن "اتفاق وقف إطلاق النار يقتصر على قطاع غزة فقط، لكننا في الوقت نفسه نتابع ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات خطيرة للاحتلال"، مؤكدًا أن حماس تؤكد موقفها من مواجهة الاحتلال أينما كان.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي جلبون وفقوعة في محافظة جنين، بالتزامن مع اقتحام مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وحسب ما ذكرته مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء فيها وعددًا من المنازل، واستولت على مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء ونشرت القناصة وفرقة مشاة في البلدة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في القريتين .