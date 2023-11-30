بقيمة مليار دولار.. كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية لهذا السبب

يواجه نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بسبب ترويجه لبينانس، التي تعد منصة أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، زعم المدعون أن تشجيع رونالدو للاستثمار في بينانس أدى إلى خسائر مالية لهم.

وقدم المستثمرون الذين قدموا الدعوى القضائية استثمارات بناءً على ترويج رونالدو لبينانس، والتي تسببت في خسائر مالية كبيرة لهم، وطالب المدعون بالحصول على تعويضات تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار (790 مليون جنيه إسترليني).

أعلنت بينانس عن إصدارها الأول من الرموز غير القابلة للتداول "CR7" بالتعاون مع كريستيانو رونالدو في نوفمبر 2022، وأكد اللاعب أنه سيكافئ مشجعيه.

وتعتبر الرموز غير القابلة للتداول أصولًا افتراضية يمكن شراؤها وبيعها، ولكنها ليست لها وجود فعلي في العالم الحقيقي، حيث تكون موجودة رقميًا فقط، وتستخدم عادة لتحديد الملكية لشيء ما على الإنترنت.

يشير الرمز "CR7" إلى اسم رونالدو ورقم قميصه، ويستخدم كعلامة تجارية في مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من الأحذية وصولاً إلى العطور، وساهم في جعل رونالدو واحدًا من أثرى الرياضيين في العالم.

في مقطع فيديو نشره رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن الشراكة بينه وبين منصة بينانس، أعرب عن رغبته في تغيير لعبة الرموز غير القابلة للتداول ورفع كرة القدم إلى مستوى جديد.