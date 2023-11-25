أناقة وجاذبية.. شقيقة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، بأحدث إطلالاتها.

وتألقت شقيقة كريستيانو بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة والجاذبية، حيث ارتدت جمبسوت أنيق، مجسم وطويل، بأكمام طويلة، عكس سحر قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اختارت جمع خصلات شعرها للوراء، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية، مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.