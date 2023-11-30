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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهدف تحقق.. حجم التجارة بين روسيا والصين يرتفع إلى رقم غير مسبوق|تفاصيل

روسيا والصين
روسيا والصين

قال السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف، اليوم الخميس، إن حجم التجارة بين روسيا والصين وصل عمليا إلى 200 مليار دولار.

وأضاف مورجولوف في الاجتماع العام الرابع عشر للمنتدى الروسي الصيني: "وفقا لنتائج 10 أشهر من هذا العام، وصلت التجارة الثنائية إلى 196.5 مليار دولار، وأعتقد أن هدف 200 مليار دولار الذي حدده قادة بلدينا قد تحقق بالفعل".

ووفقا لمورجولوف، تم تحديد هدف 200 مليار دولار في البداية لعام 2024.

وقال إن موسكو وبكين يواصلان العمل في مشروعات واسعة النطاق في قطاع الطاقة، مضيفا أنهما يواصلان أيضا الجهود لتطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتعاون الاستثماري.

وتأسست اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية، وهي منظمة غير حكومية، من قبل زعماء البلدين في عام 1997، وتعقد اللجنة اجتماعها العام الرابع عشر في بكين في 30 من نوفمبر.

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