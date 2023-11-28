الصين تخطط لإطلاق آلاف الروبوتات البشرية بحلول العامين المقبلين

أفادت تقارير أن الصين تخطط لإنتاج روبوتات بشرية على نطاق واسع في غضون العامين المقبلين، مع توقع الكثير من الخبراء بهيمنة الروبوتات لتحل حوالي ربع نسبة الوظائف الموجودة.

وبحسب تقرير من صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية فإن الصين نشرت خططًا لإنتاج الروبوتات البشرية بأعداد كبيرة بحلول عام 2025، وذلك في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الغربية، بما في ذلك شركة تسلا التي يملكها إيلون ماسك، لإنتاج الروبوتات البشرية الخاصة بها.

أعلنت مارجا هوك، مؤلفة كتاب "Tech For Good"، للصحيفة بأن إن التوقعات تشير إلى أن ما يصل إلى ربع جميع الوظائف يمكن أن تتأثر بالروبوتات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن "أكبر ما يقلقني هو أن البشرية جمعاء تقضي الكثير من الوقت في الخوف، بدلاً من القبول والتوقع".

وشددت “هوك” على أنه يجب إجراء الأبحاث الآن حول الأدوار الوظيفية التي ستظل "تضيف قيمة" في عالم الروبوتات البشرية، مؤكدة على أنه إذا لم ندرب الناس، إذا لم نتوقع، إذا لم نفعل تغيير جذري في البرامج المدرسية، سيكون قد فات الأوان.

وتتوقع هوك أنه بدلا من مقدمي الرعاية من البشر، ستقوم الروبوتات الشبيهة بالبشر بالعناية بكبار السن والشباب الذين يعانون من اضطرابات مثل التوحد، قائلة “لدينا الآن روبوتات تتفاعل أيضًا مع العواطف، وتقرأ السلوك، وسيكون لدينا روبوتات تتعامل مع الاضطرابات العقلية والاضطرابات السلوكية مع الأطفال وكذلك مع البالغين”.

كما توقع بنك "جولدمان ساكس" أن تبلغ قيمة سوق الروبوتات البشرية 150 مليار دولار سنويًا في جميع أنحاء العالم في غضون 15 عامًا، وأن الروبوتات البشرية ستكون قابلة للحياة في المصانع بين 2025-2028 وفي وظائف أخرى.

وبحلول 2030-2035 توقع البنك أن تبلغ قيمة سوق الروبوتات البشرية 150 مليار دولار سنويًا في جميع أنحاء العالم في غضون 15 عامًا، وأن الروبوتات البشرية ستكون قابلة للحياة في المصانع بين 2025-2028 وفي وظائف أخرى بحلول 2030-2035.