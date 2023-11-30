الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في هذه المناطق| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن هناك إرتفاع طفيف في درجات الحرارة، وذلك بسبب التأثر بإمتداد لمرتفع جوي، في طبقات الجو العليا.

الأرصاد: لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار، مؤكدة أن هناك زيادة في الشعور بالدفئ، و الأجواء سوف تكون خريفية لطيفة خلال فترة النهار على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري و القاهرة الكبرى.

الأرصاد: شبورة مائية تؤثر على الرؤية الافقية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أنه مع غياب أشعة الشمس، ، ودخول فترات الليل يحدث إنخفاض في درجات الحرارة، لكن يكون ملموس بشكل أكبر خلال فترات الليل المتأحرة و ساعات النهار الباكر.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى إنخفاض طفيف في الرؤية الافقية.