ظاهرة جوية وحيدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مصر والظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية.

الظواهر الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذر خبراء الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر من قائدي السيارات.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن التوقعات بشأن شتاء 2024، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة فمن المتوقع أن يكون شتاء هذا العام أكثر دفئا، مع عدد أقل لمرات هطول الأمطار، لكن ستكون بكميات أكبر من السنوات السابقة.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 اكتوبر 24 15

بنهــــا 23 16

دمنهور 22 15

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 15

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 22 17

بورسعيد 22 18

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 15

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 26 16

نخل 22 10

كاترين 20 08

الطور 25 17

طابا 24 16

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 22 12

مطروح 22 12

السلوم 22 11

سيوة 21 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 29 16

سفاجا 28 17

مرسى علم 29 17

شلاتين 27 21

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 26 12

قنا 29 14

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 28 13

أبوسمبل 28 15