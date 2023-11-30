عميد كلية العلوم السياسية: روسيا داعم سياسي للفلسطينيين|فيديو

قال الدكتورجمال سلامة عميد كلية العلوم السياسية جامعة السويس،إن موقف روسيا داعم سياسياً لفلسطين،لافتاً إلى أن روسيا تريد أن تكون وسيطاً بين فلسطين و إسرائيل و ولكن الطرف الإسرائيلي يعتبر الولايات المتحدة هي الحاضنة لها ، وبالتالي لا يسمح لأي طرف آخر بالتدخل.

تاريخ الدعم الروسي للقضية الفلسطينية واضحاً

وأضاف جمال سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الاولى، أن تاريخ الدعم الروسي للقضية الفلسطينية واضحاً ، ولذلك أفرجت حركة حماس عن المحتجزين الروس خارج الصفقة تقديراً لموقف روسيا.

وأشار عميد كلية العلوم السياسية جامعة السويس إلى أن روسيا لم تقدم مساعدات حتى الآن لفلسطين، مضيفاً أنه يعتقد أن روسيا تتخذ الأزمة في غزة كوسيلة للضغط المعنوي على الغرب.