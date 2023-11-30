لا تفاوض.. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي توجه رسالة تحذير خطيرة للولايات المتحدة

قالت كيم يو جونج، مسؤولة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن كوريا الشمالية لن تشارك أبدًا في محادثات مع الولايات المتحدة لمناقشة سيادتها، لكنها ستستمر في ممارسة حقوقها كدولة مستقلة.

وأضافت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "لا يمكن التفاوض على سيادة دولة مستقلة تحت أي ظرف من الظروف، ولهذا السبب لن نأتي أبدا إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة لمناقشة الأمر".

وشددت كيم يو جونج على أن "التهديد الرئيسي للسلام والأمن العالميين لم يأت من ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية، بل من قوة وطغيان الولايات المتحدة".

وأضافت أن "كوريا الديمقراطية ستواصل التمتع بالحقوق السيادية التي تتمتع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بكرامة ودون أي قيود".

كما أدانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة لدعوتها لعقد اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي بشأن إطلاق قمر صناعي للاستطلاع الكوري الشمالي، وانتقدت تصرفات واشنطن ووصفتها بأنها "لصوصية".

وأطلقت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع، ماليجيونج-1، في 21 نوفمبر الجاري.

ووفقا لبيونج يانج، كان الإطلاق ناجحا، حيث كانت هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للاستطلاع إلى مداره، وقد انتهت المحاولتان الأوليتان بالفشل.

كما قامت كوريا الجنوبية في 22 نوفمبر بتعليق جزئي لاتفاق جارتها كوريا الجنوبية بشأن تخفيف التوترات، وقالت إنها لن تلتزم بعد الآن بأي قيود.