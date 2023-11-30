عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تفاوض.. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي توجه رسالة تحذير خطيرة للولايات المتحدة

شقيقة الزعيم الكوري
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي

قالت كيم يو جونج، مسؤولة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن كوريا الشمالية لن تشارك أبدًا في محادثات مع الولايات المتحدة لمناقشة سيادتها، لكنها ستستمر في ممارسة حقوقها كدولة مستقلة.

وأضافت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "لا يمكن التفاوض على سيادة دولة مستقلة تحت أي ظرف من الظروف، ولهذا السبب لن نأتي أبدا إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة لمناقشة الأمر".

وشددت كيم يو جونج على أن "التهديد الرئيسي للسلام والأمن العالميين لم يأت من ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية، بل من قوة وطغيان الولايات المتحدة". 

وأضافت أن "كوريا الديمقراطية ستواصل التمتع بالحقوق السيادية التي تتمتع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بكرامة ودون أي قيود".

كما أدانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة لدعوتها لعقد اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي بشأن إطلاق قمر صناعي للاستطلاع الكوري الشمالي، وانتقدت تصرفات واشنطن ووصفتها بأنها "لصوصية".

وأطلقت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع، ماليجيونج-1، في 21 نوفمبر الجاري. 

ووفقا لبيونج يانج، كان الإطلاق ناجحا، حيث كانت هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للاستطلاع إلى مداره، وقد انتهت المحاولتان الأوليتان بالفشل. 

كما قامت كوريا الجنوبية في 22 نوفمبر بتعليق جزئي لاتفاق جارتها كوريا الجنوبية بشأن تخفيف التوترات، وقالت إنها لن تلتزم بعد الآن بأي قيود.

تطور غير مسبوق .. كوريا الشمالية تصل لـ البيت الأبيض والبنتاجون

أخطر بيئة أمنية في العالم.. كوريا الشمالية تبرر إطلاقها قمرا صناعيا للتجسس

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كيم يو جونج كوريا الشمالية الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إطلاق قمر صناعي للاستطلاع الكوري الشمالي واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

الزمالك فريق جبار.. ماذا فعل شيكابالا مع سامسون وجماهير الأبيض؟

موضوعات متعلقة

أخطر بيئة أمنية في العالم.. كوريا الشمالية تبرر إطلاقها قمرا صناعيا للتجسس

تطور غير مسبوق .. كوريا الشمالية تصل لـ البيت الأبيض والبنتاجون

نداء عاجل من الأمم المتحدة لـ كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

حقوق سيادية.. كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية

قمر تجسس كوريا الشمالية يلتقط صورًا لمناطق عسكرية بسول وهاواي.. تفاصيل

أزمة فنية في صاروخ أطلقته كوريا الشمالية الى الفضاء.. ماذا يحدث؟

علماء روس في كوريا الشمالية بعد إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجأة

2000 مصاب و28 حالة خطرة.. بيان عاجل من جيش الاحتلال عن ضحاياه بغزة

عميد المحكمة الحاخامية.. إسرائيل تعلن عن مقـ.تل رجل ديني كبير بهجوم القدس

نجم الزمالك السابق: الإسماعيلي يعاني من سماسرة كرة القدم

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا غدا الجمعة

البطاطس ب 17 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الخميس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ