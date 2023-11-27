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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور غير مسبوق .. كوريا الشمالية تصل لـ البيت الأبيض والبنتاجون

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

قالت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إن قمرها الصناعي للتجسس التقط صورا للبيت الأبيض والبنتاجون وحاملات الطائرات الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاجون وحاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية التقطها قمر صناعي للتجسس".

وفي وقت سابق من اليوم،  دعت الأمم المتحدة، كوريا الشمالية إلى الامتناع عن تطوير أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

نداء عاجل من الأمم المتحدة لـ كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

حقوق سيادية.. كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية

أوضحت الأمم المتحدة، أن “إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يمثل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي والحركة البحرية”.

كوريا الشمالية البنتاجون البيت الأبيض

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