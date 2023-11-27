تطور غير مسبوق .. كوريا الشمالية تصل لـ البيت الأبيض والبنتاجون

قالت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إن قمرها الصناعي للتجسس التقط صورا للبيت الأبيض والبنتاجون وحاملات الطائرات الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاجون وحاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية التقطها قمر صناعي للتجسس".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الأمم المتحدة، كوريا الشمالية إلى الامتناع عن تطوير أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

أوضحت الأمم المتحدة، أن “إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يمثل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي والحركة البحرية”.