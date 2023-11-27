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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقوق سيادية.. كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، من أنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بما في ذلك إطلاق الأقمار الاصطناعية.

يأتي ذلك وسط ما تشير إليه الأنباء إلى أن قواتها ترمم بعض مواقع الحراسة المهدمة على الحدود مع كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية قولها إن إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع الأسبوع الماضي كان بدافع الحاجة إلى مراقبة الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكر تقرير الوكالة أن "هذه طريقة قانونية وعادلة لممارسة حقها في الدفاع عن نفسها والرد الشامل والمراقبة الدقيقة للنشاط العسكري الخطير الذي تقوم به الولايات المتحدة وأتباعها".

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية، قمرًا اصطناعيًا للتجسس، مؤكدة أنه دخل مداره بنجاح وبث صورا، لكن مسؤولي الدفاع والمحللين في كوريا الجنوبية قالوا إنه لم يتم التحقق من قدراته بشكل مستقل.

ودفع الإطلاق كوريا الجنوبية إلى تعليق بند رئيسي في الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 واستئناف المراقبة الجوية بالقرب من الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن جنودا كوريين شماليين شوهدوا وهم يعيدون أسلحة ثقيلة إلى حدود المنطقة منزوعة السلاح ويقيمون مواقع حراسة هدمها البلدان بموجب الاتفاق.

كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي الأقمار الاصطناعية الاتفاقية العسكرية كوريا الجنوبية

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