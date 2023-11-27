نداء عاجل من الأمم المتحدة لـ كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، كوريا الشمالية إلى الامتناع عن تطوير أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن “إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يمثل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي والحركة البحرية”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية تنشر جنودا وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراسة القريبة من الحدود مع سول في أعقاب تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين؛ حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت كوريا الشمالية قالت إنها ستعزز وجودها العسكري عند حدودها مع كوريا الجنوبية بعدما أثار وضعها قمراً اصطناعياً تجسسيا رد فعل غاضبا دفع سول إلى إلغاء اتفاق عسكري يعود إلى عام 2018، يهدف لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في المناطق البرية والبحرية والجوية.

بدورها، علقت كوريا الجنوبية، بنداً في اتفاقية عسكرية أبرمتها مع كوريا الشمالية في 2018 بعدما تحدت بيونج يانج تحذيرات من الولايات المتحدة وحلفائها، وأطلقت قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس، ووصفت عملية الإطلاق بالناجحة.