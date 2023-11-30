عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارتها للقاهرة.. رئيسة المجر تنشر فيديو لتصنيع عربات سكك الحديد المصرية| شاهد

عربات سكك الحديد
عربات سكك الحديد المصرية

نشرت رئيسة المجر كتالين نوفاك، اليوم الخميس، فيديو لكيفية تصنيع عربات سكك الحديد المصرية في المصانع المجرية قبل تسليمها إلى القاهرة.

وعلقت رئيسة المجر على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق انستجرام قائله: "عربات السكك الحديدية المجرية على المسارات المصرية". 

https://www.instagram.com/reel/C0QqCFRoPvA/?utm_source=ig_web_copy_link

ومن الجدير بالذكر، أن نوفاك قامت بزيارة إلى مصر شملت العديد من المحطات، حيث التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتم البتاحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست.

كما زارت رئيسة المجر محطة مصر برمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر والتي تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.

ووقعت مصر والمجر صفقة لتوريد عربات سكك الحديد، حيث شملت الصفقة توريد 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب وصل منها حتي الآن 846 عربة.

وتتكن الصفقة من 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 عربة درجة ثالثة مكيفة - 105 أولى مكيفة - 210 ثانية مكيفة - 35 بوفيه ثانية مكيفة - 40 بوفيه ثالثة مكيفة.

رئيسة المجر تستمتع بجمال الغردقة في جولة سياحية استثنائية

شاهد.. رئيسة المجر تزور محطة مصر في رمسيس وتستقل أحد القطارات

عربات سكك الحديد المصرية المجر عربات السكك الحديدية المجرية بودابست عربات السكك الحديدية السكك الحديدية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

الزمالك فريق جبار.. ماذا فعل شيكابالا مع سامسون وجماهير الأبيض؟

موضوعات متعلقة

رئيسة المجر تستمتع بجمال الغردقة في جولة سياحية استثنائية

شاهد.. رئيسة المجر تزور محطة مصر في رمسيس وتستقل أحد القطارات

منح دراسية في جامعات المجر .. اعرف التخصصات والشروط وطريقة التقديم

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجأة

2000 مصاب و28 حالة خطرة.. بيان عاجل من جيش الاحتلال عن ضحاياه بغزة

عميد المحكمة الحاخامية.. إسرائيل تعلن عن مقـ.تل رجل ديني كبير بهجوم القدس

نجم الزمالك السابق: الإسماعيلي يعاني من سماسرة كرة القدم

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا غدا الجمعة

البطاطس بـ17 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم الخميس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ