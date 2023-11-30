بعد زيارتها للقاهرة.. رئيسة المجر تنشر فيديو لتصنيع عربات سكك الحديد المصرية| شاهد

نشرت رئيسة المجر كتالين نوفاك، اليوم الخميس، فيديو لكيفية تصنيع عربات سكك الحديد المصرية في المصانع المجرية قبل تسليمها إلى القاهرة.

وعلقت رئيسة المجر على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق انستجرام قائله: "عربات السكك الحديدية المجرية على المسارات المصرية".

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ومن الجدير بالذكر، أن نوفاك قامت بزيارة إلى مصر شملت العديد من المحطات، حيث التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتم البتاحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست.

كما زارت رئيسة المجر محطة مصر برمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر والتي تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.

ووقعت مصر والمجر صفقة لتوريد عربات سكك الحديد، حيث شملت الصفقة توريد 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب وصل منها حتي الآن 846 عربة.

وتتكن الصفقة من 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 عربة درجة ثالثة مكيفة - 105 أولى مكيفة - 210 ثانية مكيفة - 35 بوفيه ثانية مكيفة - 40 بوفيه ثالثة مكيفة.