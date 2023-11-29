رئيسة المجر تستمتع بجمال الغردقة في جولة سياحية استثنائية

وصلت رئيسة دولة المجر، كاتالين نوفاك، إلى مدينة الغردقة لتنطلق في جولة سياحية فاخرة لمدة يومين.

واستمتعت رئيسة المجر بسحر البحر الأحمر وروعة المناظر البحرية في أحد المنتجعات السياحية الرائدة.

وباستقبال حافل، التقت رئيسة المجر بعدد من القيادات المحلية، الذين قدموا لها الترحيب والضيافة الرفيعة.

ومن المتوقع أن تكمل نوفاك رحلتها بزيارة لمناطق الغوص الشهيرة والجزر البحرية، بما في ذلك مناطق أبو رماد وجزيرتي أبومنقار والجفتون الصغير.

رحلة سياحية في الغردقة

بعد رحلة سياحية في الغردقة، ستتوجه رئيسة المجر إلى مدينة الأقصر، حيث ستزور عددًا من المعالم السياحية الرائعة في هذه المدينة التاريخية.

يُذكر أن السيدة نوفاك قد التقت في الأيام السابقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، وتأتي جولتها السياحية كتكريم للعلاقات الودية بين المجر ومصر.

تعكس هذه الجولة السياحية الاستثنائية جمال وتنوع المعالم السياحية في مصر، وتبرز الجهود المستمرة لتعزيز السياحة كقطاع حيوي ومحور لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين.