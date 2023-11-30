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أخبار العالم

«دبلوماسي بارع.. ونهاية حقبة».. نتنياهو ينعى هنري كيسنجر بخطاب مطول.. ماذا قال؟

نتنياهو وهنري كيسنجر
نتنياهو وهنري كيسنجر

نعي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 100 عام.

وقال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: "بقلب مثقل أنعي رحيل رجل الدولة العظيم والباحث والصديق الدكتور هنري كيسنجر، الذي رحل عنا عن عمر يناهز 100 عام".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يمثل رحيل الدكتور كيسنجر نهاية حقبة، لم يشكل فيها فكره الهائل وبراعته الدبلوماسية مسار السياسة الخارجية الأمريكية فحسب، بل كان له أيضًا تأثير عميق على المسرح العالمي".

وتابع: "لقد حظيت بشرف مقابلة الدكتور كيسنجر في مناسبات عديدة، كان آخرها قبل شهرين فقط في نيويورك. ولم يكن كل لقاء معه مجرد درس في الدبلوماسية، بل كان أيضاً درساً متقناً في الحنكة السياسية. إن فهمه لتعقيدات العلاقات الدولية ورؤيته الفريدة للتحديات التي تواجه عالمنا لا مثيل لها".

وأردف: "لم يكن هنري كيسنجر مجرد دبلوماسي؛ لقد كان مفكراً يؤمن بقوة الأفكار وأهمية رأس المال الفكري في الحياة العامة. إن مساهماته في مجال العلاقات الدولية وجهوده في اجتياز بعض أصعب التضاريس الدبلوماسية هي شهادة على قدراته الاستثنائية".

واختتم نتنياهو: "وبينما نودع هذا الرجل العملاق، فإنني أتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم. وسيستمر إرثه في إلهام وتوجيه الأجيال القادمة من القادة والدبلوماسيين، عسى ان تكون ذكراه نعمة دائما".

https://x.com/netanyahu/status/1730144793504678051?s=20

وكيسنجر يعد من أبرز وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و 1977.

وخلال هذه الفترة، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام.

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