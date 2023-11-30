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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيستمر تأثيره وإرثه.. رئيسة المفوضية الأوروبية تنعي هنري كيسنجر

هنري كيسنجر
هنري كيسنجر

نعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 100 عام.

 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر صفحتها على منصة إكس: "لقد شكلت استراتيجية هنري كيسنجر وتميزه في الدبلوماسية السياسة العالمية طوال القرن العشرين".

وأضافت فون دير لاين: "سيستمر تأثيره وإرثه في التردد بشكل جيد في القرن الحادي والعشرين".

https://x.com/vonderleyen/status/1730118643927732555?s=20

و يعد هنري كيسنجر من أبرز وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و 1977.

وخلال هذه الفترة، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام.

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