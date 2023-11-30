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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي عظيم.. المستشار الألماني ينعى هنري كيسنجر في رسالة مؤثرة

هنري كيسنجر
هنري كيسنجر

نعي المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 100 عام.

وقال شولتس عبر حسابه على منصة إكس: "لقد ساهم هنري كيسنجر في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية على نحو لم يفعله سوى عدد قليل من الآخرين". 

وأضاف المستشار الألماني: "كان التزامه بالصداقة عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بين الولايات المتحدة وألمانيا كبيرًا، وظل دائمًا قريبًا من موطنه الألماني". 

مشيرا إلى أن العالم فقد دبلوماسيًا عظيمًا.

https://x.com/Bundeskanzler/status/1730118156960551293?s=20

وكيسنجر يعد من أبرز وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و 1977.

وخلال هذه الفترة، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام.

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