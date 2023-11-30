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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حملة «مواطن بالخارج» بالسعودية: 3 ملايين مصري مستعدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية غدًا|فيديو

التصويت بالخارج
التصويت بالخارج

قال فوزي بدوي، منسق حملة “مواطن بالخارج” فى الرياض، إن المصريين فى السعودية يعتبرون أكبر جالية مصرية فى الخارج، بما يقارب الـ3 ملايين مصري، لافتا إلى أنهم متمركزون فى مديني الرياض وجدة.

وأضاف فوزي بدوي، منسق حملة “مواطن بالخارج” فى الرياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه توجد سفارتان مصريتان بالسعودية، الاولي: فى الرياض والأخري فى جدة.

وتابع فوزي بدوي، منسق حملة “مواطن بالخارج” فى الرياض: “كحملة مواطن بالخارج جميعنا على استعداد بالعملية الانتخابية والانتخابات الرئاسية، والمصريين بالخارج كان لديهم تهميش كبير جدا، أولها أنه لم يكن يسمح له بالانتخاب، ولكن بقالنا عشر سنوات الدولة المصرية تستمع له وتأخذ بصوته”.

فوزي بدوي جالية مصرية حملة “مواطن بالخارج الرياض العملية الانتخابية

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