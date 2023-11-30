الاتحاد العام للمصريين بأمريكا: الجالية كلها متعطشة للانتخابات الرئاسية وحقها الدستوري

قال رأفت صليب، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية، إنهم استغرقوا شهرا من أجل الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية، معقبا: “الجالية هنا متعطشة فى أمريكا كلها، فى القيام بدورها الوطني وحقها الدستوري”.

وأضاف “صليب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك خمس قنصليات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقمنا بنشر فيديوهات لتشجيع الجالية على القيام بدورها الوطني.

وتابع رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية: “ذهبنا للمساجد والكنائس، والجالية هنا فى أمريكا متفهمة الوضع والدور الإقليمي الموجود الآن فى العالم، والهدف الحيوي الذي تقوم به القيادة السياسية فى مصر”.