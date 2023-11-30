حملة "مواطن بالخارج" بفرنسا توضح استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا، إن الإنتخابات الرئاسية هذه الفترة تأتي فى ظروف صعبة جدا، مشيرة إلى أن جميع المصريين سواء بالداخل أو بالخارج أستشعروا أهمية الحفاظ على البلد وأهمية الخوف عليها بعدما حدث فى فلسطين.

وأضافت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا ما سيدفع الكثيرون للنزول والتصويت والمشاركة فى العملية الإنتخابية، موضحا أنه يجب على كل مصري أن يكون إيجابي ولديه شجاعة وإقبال على تأدية الواجب الوطني.

وتابعت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا: “بلاش السلبية ومصر الأن العالم كله يتابعها، والقنوات والصحف العالمية تكون واقفة أمام مقرات السفارات والإنتخابات ليروا عملية التصويت”.