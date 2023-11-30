محافظ أسيوط: مركز السيطرة الموحد نقلة حضارية في التعامل مع الأزمات والطوارئ

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة؛ ما يسهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات واستكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الخميس/ وضع اللمسات النهائية لمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تهميدًا لتشغيله، وذلك في إطار المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لتحقيق التكامل وضمن أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2030 .



وأوضح المحافظ أن إنشاء المركز، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة.



وأشار إلى أن هذه الشبكة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية في الاستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث.



جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، هي شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم إتخاذ القرار واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن.